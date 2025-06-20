Главные новости к утру 20 июня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возможный удар США по объектам в Иране «неверным шагом», который обязательно приведет к существенной эскалации и «еще больше осложнит положение дел в регионе». «Мы также знаем, что, например, американская разведка признала, что она не располагает какими-либо доказательствами, что у Ирана было ядерное оружие»,— сказал господин Песков.

Генерал Маджид Хадеми стал новым командующим разведкой Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Ранее прошлый глава — Мохаммад Каземи — погиб в результате ударов Израиля.

Президент Израиля Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявили, что целью операции не является убийство аятоллы Али Хаменеи, однако она может стать ее результатом.

Апелляционный суд США в Сан-Франциско разрешил президенту США Дональду Трампу на время сохранить контроль над Национальной гвардией Калифорнии. Решение было вынесено в рамках судебного иска губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома против действий Дональда Трампа.

Рынок металлургического угля столкнулся со снижением спроса и цен: негативный тренд затронул все регионы, включая Индию, активно увеличивающую производство стали. Давление оказывают торговые ограничения, неясные прогнозы по потреблению металла, замедление китайской экономики и сезон дождей в Индии. Цены на российские коксующиеся угли в этих условиях упали на 5% за неделю.

Минцифры совместно с отраслью дорабатывает постановления об обязательной совместимости софта с российскими ОС и процессорами для вхождения в реестр ПО. Планируется, что переход на новые правила будет постепенным: сначала проверку на доптребования пройдут сами ОС, затем процедура коснется совместимых с ними решений.

Приморский краевой суд принял решение о переводе шамана Александра Габышева в психиатрическую больницу общего типа, смягчив тем самым режим лечения.Сейчас шаман находится на принудительном лечении в психбольнице специализированного типа.