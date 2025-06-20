Нетаньяху: смена власти в Иране не является целью, но может стать результатом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что смена руководства Ирана не является целью военной операции Израиля, но может стать результатом.

«Вопрос смены режима или падения этого режима — это прежде всего дело иранского народа. Альтернативы этому нет. …Это может быть результатом (операции “Народ как лев” — “Ъ”), но это не заявленная или официальная цель»,— сказал господин Нетаньяху в интервью телеканалу Kan (цитата по Reuters).

По словам премьер-министра, Израиль имеет право ликвидировать все ядерные объекты Ирана, независимо от того, решит ли президент США Дональд Трамп присоединиться или нет.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», ударив по крупнейшим ядерным и оборонным объектам Ирана. В тот же день Иран начал ответную операцию «Правдивое обещание 3», атаковав еврейское государство дронами и баллистическими ракетами. ABC News со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что в течение одного-двух дней США могут присоединиться к конфликту.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «В состоянии повышенной бомбоготовности».