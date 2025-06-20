Суд временно разрешил Трампу сохранить контроль над Нацгвардией Калифорнии

Апелляционный суд США в Сан-Франциско разрешил президенту США Дональду Трампу сохранить контроль над Национальной гвардией Калифорнии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Решение было вынесено в рамках судебного иска губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома против действий Дональда Трампа.

6 июня в Лос-Анджелесе начались беспорядки, направленные против иммиграционной политики Дональда Трампа. Протестующие сталкивались с полицией, стычки сопровождались поджогами автомобилей и арестами. Президент США распорядился отправить в Лос-Анджелес 2 тыс. бойцов Национальной гвардии для подавления протестов. Белый дом заявил, что некомпетентные власти Калифорнии и Лос-Анджелеса, представляющие Демократическую партию, «укоренили беззаконие». Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подал в суд на Дональда Трампа, Пентагон и министра обороны Пита Хегсета — за действия, противоречащие суверенитету штата и конституции страны.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Лос-Анджелесе усилили столкновения с Трампом».