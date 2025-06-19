Главные новости за 19 июня. Новороссийск

КТК подаст иск к Украине после атаки по НПС «Кропоткинская» на 2,7 млрд рублей

Анапская межрайонная прокуратура провела проверку и добилась восстановления жилищных прав граждан, пострадавших в результате пожара в многоквартирном доме. Жильцам выплатили компенсацию в размере 112 млн рублей.

Жителя Анапы судят по делу о госизмене и попытке подготовки теракта.

Регулярное сообщение круизного лайнера «Князь Владимир» прекратили из-за возникновения военной угрозы для гражданского судоходства в акватории Черного моря

Новый микрорайон Новороссийска планируют возвести в Южном районе до 2036 года. Застройщик намерен направить на улучшение водоснабжения города более 1,5 млрд рублей.

В Геленджике планируют создать новый туристический кластер на площади свыше 3,7 тыс. га стоимостью 16 млрд руб. Соответствующий протокол о намерениях подписали на ПМЭФ-2025.

Федеральная девелоперская компания DOGMA планирует выделить почти 17 млрд руб. на строительство нового микрорайона «Порто-Ново» в Приморском районе Новороссийска. Администрация города-героя подписала соответствующее соглашение о намерениях на ПМЭФ-2025.