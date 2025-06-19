КТК подаст иск к Украине после атаки по НПС «Кропоткинская» на 2,7 млрд рублей

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) инициировал судебные разбирательства после атаки украинских беспилотников по НПС «Кропоткинская» на Кубани. Общий ущерб оценивается в 2,7 млрд руб., сообщил «РИА Новости» глава КТК Николай Горбань в рамках ПМЭФ-2025.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cpc.ru Фото: cpc.ru

«Мы как такового юридического международного статуса не имеем, поэтому не можем напрямую в международный суд подать иск. Но есть процедура, которую мы инициировали для подачи иска»,— сообщил господин Горбань.

Руководитель консорциума не назвал сроки разбирательства, поскольку у компании отсутствует подобный опыт. Указанная сумма включает прямые и косвенные убытки. Сумма компенсации станет известна только к концу 2025 года, из-за процедур со страховыми компаниями.

Напомним, атака беспилотников по НПС «Кропоткинская» произошла 17 февраля 2025 года. Объект пришлось вывести из эксплуатации, а прокачку нефти по системе продолжили на пониженных режимах по резервному маршруту.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что НПС «Кропоткинская» восстановили после атаки БПЛА. 23 мая 2025 года объект вновь введен в технологический режим перекачки нефти.