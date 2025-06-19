В Геленджике создадут новый туркластер стоимостью 16 млрд рублей

В Геленджике планируют создать новый туристический кластер на площади свыше 3,7 тыс. га стоимостью 16 млрд руб. Соответствующий протокол о намерениях подписали на ПМЭФ-2025 губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, мэр курорта Алексей Богодистов и гендиректор АО «Усадьба «Марьина Роща» Александр Жучков, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Кубани Фото: пресс-служба администрации Кубани

На территории нового туркластера планируют возвести гостиницы, академию и поле для гольфа, виноградники с производством и эко-парк. На территории будущего кластера уже заложили более 100 га виноградников.

«Создание туристического кластера – это новая составляющая инвестиций в санаторно-курортный комплекс региона. Количество отдыхающих в Краснодарском крае ежегодно растет, в прошлом году мы приняли 20 миллионов туристов, в этом ожидаем столько же. Все они, в первую очередь, хотят видеть улучшение качества отдыха и сервиса. Необходимо, чтобы подобные объекты появлялись не только в Геленджике, но и на других курортах Краснодарского края. Это важная составляющая нового уровня отдыха, отвечающая требованиями даже самых взыскательных туристов, – подчеркнул губернатор края.

Напомним, что на ПМЭФ-2017 компания подписывала соглашение с Краснодарским краем о строительстве гольф-клуба в Геленджике.