Жильцам сгоревшего дома в Анапе выплатили 112 млн рублей

Анапская межрайонная прокуратура провела проверку и добилась восстановления жилищных прав граждан, пострадавших в результате пожара в многоквартирном доме. Жильцам выплатили компенсацию в размере 112 млн руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел в Анапе в феврале 2024 года, в многоквартирном доме загорелась крыша. В результате пожара 36 жилых помещений оказались полностью непригодны для проживания, при этом некоторые собственники не имели другого жилья.

Прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями в интересах 54 жильцов сгоревших квартир, администрация муниципального образования произвела выплаты на общую сумму свыше 112 млн руб.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что пожар в мансарде многоэтажного дома в Анапе произошел в ночь на 14 февраля. Тушение длилось более 10 часов, эвакуировали 440 человек, один жилец получил ожоги. В результате обрушилась часть кровли, повреждены 32 квартиры.

Следствие установило, что причиной возгорания стало воспламенение изоляционного слоя электропроводки на лестничной площадке. Пламя быстро охватило мансардные квартиры из-за отсутствия противопожарных перегородок.