Жителя Анапы судят по делу о госизмене и попытке подготовки теракта

Суд в Москве рассматривает дело жителя Анапы, мужчину обвиняют в госизмене, незаконном обороте взрывчатых веществ, а также других преступлениях террористической направленности. По данным ТАСС, подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: пресс-служба администрации Краснодара Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: пресс-служба администрации Краснодара

64-летний уроженец Новосибирска Виктор Мосиенко проживал в Анапе с 2020 года. В январе 2024 года мужчина заинтересовался идеологией организации «Легион "Свобода России"» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), с кураторами которой поддерживал связь вплоть до своего задержания 20 февраля 2024 года.

Для прохождения «тестового задания» мужчина приехал из Анапы в Белгород, снял номер в местной гостинице и получил от украинского куратора координаты места подрыва. Обвиняемый извлек из тайника самодельное взрывчатое устройство, выкопал яму под железнодорожным мостом и намеревался устроить теракт. Во время установки СВУ мужчину задержали сотрудники регионального ФСБ.

В целях конспирации мужчина приехал к потенциальному месту подрыва на такси. Обвиняемый пытался замаскироваться под железнодорожного работника, а с собой у него были связка красных шаров, коробка конфет и пакет с 6,3 кг взрывчатых веществ. Мужчина планировал подорвать опоры моста, чтобы нарушить движение воинских эшелонов. После теракта обвиняемый планировал перейти на сторону ВСУ, передав автомобиль, камуфляж, $5 тыс. и 175 тыс. руб.

Следствие квалифицирует действия обвиняемого по ст. 275 УК РФ (госизмена), пунктам ст. 205.5 (участие в террористической организации), ст. 281 (покушение на диверсию) и ст. 222.1 (незаконное ношение взрывных устройств).

До переезда в Анапу Виктор Мосиенко успел год прожить в США, предварительно продав подмосковную квартиру за 12,5 млн руб. В России он числился безработным, ранее судим не был. Суд заслушает показания свидетелей и огласит доказательства 7 августа, после чего перейдет к прениям сторон.