Новый микрорайон Новороссийска планируют возвести в Южном районе до 2036 года

В Новороссийске новый микрорайон возведут в Южном внутригородском районе, инвестор СК «Семья» планирует реализовать проект до 2036 года. На территории микрорайона построят две школы (на 1,5 тыс. и 1,1 тыс. мест), четыре детских сада (три объекта на 350 мест и один на 200 мест) и поликлинику на 500 посещений в день. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-мэр Новороссийска Екатерина Степаненко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам госпожи Степаненко, в рамках договора с инвестором заключено соглашение об участии в социально-экономическом развитии объектов коммунальной инфраструктуры на сумму 500 млн руб., силами застройщика будет осуществлено проектирование и строительство магистральных водопроводов в Южном внутригородском районе.

Застройщик намерен направить на улучшение водоснабжения города более 1,5 млрд руб., проект позволит модернизировать существующие водопроводные сети и увеличить их пропускную способность.

Кроме того, согласно договору, застройщик обязуется обеспечить территорию объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур. Указанные в договоре мероприятия необходимо исполнить до 2036 года.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что инвестиционное соглашение о строительстве нового микрорайона власти города-героя подписали на ПМЭФ-2025. В проекте микрорайона запланировано строительство нескольких многоуровневых закрытых парковок, что позволит снизить нагрузку на городской трафик. Инвестор также предусмотрел строительство собственной котельной и насосной станции с резервуарами запаса воды.