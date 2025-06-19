Главные новости за 19 июня. Сочи

Запуск морского пассажирско-грузового сообщения между портами Сочи и Трабзон перенесли на середину июля 2025 года. Ориентировочные даты начала перевозок смещены на период с 15 по 20 июля.

Морские круизы с отправлением из Сочи на пассажирском лайнере «Князь Владимир» официально прекращены. Причина — повышенная военная угроза для гражданского судоходства в акватории Черного моря.

В Сочи в мае 2025 года вырос спрос и предложения на долгосрочную аренду жилья при одновременном снижении арендных ставок. Интерес арендаторов увеличился на 13% год к году, а средняя цена снизилась на 8%, до 60 тыс. руб. в месяц.

Центральный районный суд Сочи приговорил 35-летнюю местную жительницу к восьми годам лишения свободы за попытку продажи наркотиков через интернет. Сочинку признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере с использованием сети.

В рамках Петербургского международного экономического форума подписаны два инвестиционных соглашения на общую сумму около 12 млрд руб. В Сочи планируется строительство нового гостиничного комплекса и санатория с созданием свыше 400 рабочих мест.

По итогам завершившейся электронной конкурсной процедуры инвестором крупнейшего проекта КРТ в стране стала компания ООО «Сочи Девелопмент», которая базируется в Туапсе. Подрядчику предстоит реализовать программу комплексной застройки территории в районе Анапского шоссе.

Роспотребнадзор по Краснодарскому краю направил в суд материалы для приостановления деятельности ресторана в Адлере на срок до 90 суток после выявления связи между вспышкой кишечных инфекций и нарушениями санитарных норм в заведении.