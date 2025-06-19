Спрос на долгосрочную аренду в Сочи вырос на 13%

В Сочи в мае 2025 года аналитики «Авито Недвижимость» выявили рост спроса и предложения на долгосрочную аренду жилья при одновременном снижении арендных ставок. По данным платформы, интерес арендаторов увеличился на 13% год к году, а средняя цена снизилась на 8%, до 60 тыс. руб. в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По итогам мая 2025 года в Сочи предложение увеличилось на 55%. Самый заметный рост зафиксирован по однокомнатным квартирам (+63%) и студиям (+54%), также увеличился выбор двухкомнатных (+54%) и трехкомнатных (+48%) объектов.

На фоне расширения предложения средняя стоимость аренды в Сочи снизилась на 8% — до 60 тыс. руб. в месяц, что, несмотря на снижение, остается одной из самых высоких ставок в стране. Город также вошел в число лидеров по доле студий — 35% от общего объема предложений, уступая только Владивостоку. При этом структура доступного жилья в Сочи смещена в сторону малогабаритного сегмента: 28% составляют двухкомнатные квартиры, 25% — однокомнатные, 11% — трехкомнатные.

В Краснодаре предложение увеличилось на 79%, что стало одним из самых высоких показателей среди российских городов. Цены в регионе остались на уровне прошлого года, в среднем аренда обходится в 25 тыс. руб. В целом по Краснодарскому краю отмечается стабильный рост предложения и сохраняющийся спрос, без выраженного ценового давления.

На федеральном уровне среднее увеличение предложения составило 36%, при этом в отдельных городах, таких как Томск (+89%), Воронеж (+81%) и Волгоград (+76%), темпы роста были выше. Спрос на аренду квартир по стране вырос на 9%, наиболее активно — во Владивостоке (+47%), Барнауле (+21%) и Грозном (+19%).

Москва и Санкт-Петербург продемонстрировали умеренный рост интереса арендаторов — на 2% и 4% соответственно. При этом арендные ставки в столице составили в среднем 73 тыс. руб., в Петербурге — 40 тыс. руб. Снижение цен, помимо Сочи, также зафиксировано в Томске (-7%) и Москве (-3%).

Ключевым фактором перераспределения спроса стало расширение предложения, особенно в сегменте студий и однокомнатных квартир. При сохранении текущих тенденций аналитики не исключают коррекцию цен в сторону снижения по завершении летнего сезона.

«Ъ-Сочи» писал, что в июне 2025 года средняя стоимость суточной аренды квартир в Сочи составила 4,6 тыс. руб., что на 2% выше, чем годом ранее, несмотря на снижение спроса, вызванное подорожанием авиабилетов. В то же время в Ейске наблюдается резкий рост цен на аренду — на 21% по сравнению с прошлым годом, в то время как интерес туристов смещается в сторону бюджетных направлений, таких как Туапсинский район и Новороссийск.

Мария Удовик