Туапсинская компания реализует крупнейший в России проект КРТ в Анапе

По итогам завершившейся электронной конкурсной процедуры инвестором крупнейшего проекта КРТ в стране стала компания ООО «Сочи Девелопмент», которая базируется в Туапсе. Подрядчику предстоит реализовать программу комплексной застройки территории в районе Анапского шоссе. Общая площадь участка составляет 70 га, из которых 43 га будут отведены под строительство социальных объектов, благоустройство, создание парковой, спортивной и транспортной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Общий объем инвестиций в рамках соглашения составит 16 млрд руб. Средства будут направлены не только на развитие участка, вошедшего в границы КРТ, но и на улучшение социальной инфраструктуры в других районах Анапы. В результате реализации проекта в городе появится современная школа, три детских сада, крупнейшая в регионе детская теннисная академия на 20 кортов, парк спорта и патриотический центр «Казачья застава» имени атамана Ивана Безуглого.

Кроме того, в рамках договора специалисты построят единственный в Краснодарском крае научно-селекционный центр виноградарства на базе Курчатовского института. Проект также включает мероприятия по благоустройству курортной части Анапы и модернизацию дорожной сети.

Соглашение с инвестором уже подписано, начало строительных работ запланировано на этот год. Реализация проекта стала возможной благодаря новой градостроительной политике региона. По поручению губернатора Краснодарского края утвердили генеральный план Анапы и сопутствующий пакет нормативных документов, которые определили стратегию сбалансированного развития территории. Договор КРТ в Анапе стал одним из первых масштабных примеров воплощения положений нового генерального плана.

Мария Удовик