Сочинку приговорили к восьми годам за торговлю наркотиками через интернет

Центральный районный суд Сочи приговорил 35-летнюю местную жительницу к восьми годам лишения свободы за попытку продажи наркотиков через интернет. Сочинку признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере с использованием сети, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что обвиняемая выполняла функции курьера наркосиндиката. Фигурантка дела получала производные мефедрона массой 20,62 грамма и кокаин массой 2,79 грамма, после чего фасовала вещества и размещала в тайниках на территории Центрального района города.

Довести преступный план до конца местной жительнице не удалось — ее задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд учел полное признание вины подсудимой, смягчающие обстоятельства и особенности ее личности. Наказание будет отбываться в исправительной колонии общего режима. Государственное обвинение поддержала прокуратура Центрального района Сочи.

«Ъ-Сочи» писал, что Центральный районный суд Сочи приговорил 44-летнего жителя Оренбургской области к девяти годам колонии строгого режима за 13 эпизодов приготовления к сбыту наркотиков. Обвиняемый, работая курьером в наркосети, был задержан до завершения своей преступной деятельности, и суд учел его полное признание вины и смягчающие обстоятельства при вынесении приговора.

Мария Удовик