В Сочи инвестируют почти 12 млрд рублей в строительство гостиницы и санатория

В рамках Петербургского международного экономического форума подписаны два инвестиционных соглашения на общую сумму около 12 млрд руб. В Сочи планируется строительство нового гостиничного комплекса и санатория с созданием свыше 400 рабочих мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На площадке ПМЭФ губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, мэр Сочи Андрей Прошунин и инвесторы подписали два протокола о намерениях, предусматривающих реализацию туристических проектов в центральном районе города. Общая сумма инвестиций составит 11,8 млрд руб.

Первый проект предполагает возведение гостиничного комплекса «Эдем» с аквапарком, спа-зоной и конференц-залом. Инвестором выступает компания «Инхаус», которую представляла Людмила Золотарева. Объем вложений в отель, рассчитанный на деловой и семейный отдых, составит 6,3 млрд руб. Завершить строительство планируется до 2031 года. Объект разместится на территории, ранее занятой устаревшими административными постройками 1960-х годов.

По словам главы региона, создание современного гостиничного комплекса с деловой инфраструктурой отвечает актуальным потребностям города, в который в 2023 году приехали свыше 8 млн туристов. Гостиница создаст 250 рабочих мест и будет включать в себя переговорные комнаты, что обеспечит городу новые возможности для проведения форумов и деловых мероприятий.

Второй проект — строительство санаторно-оздоровительного комплекса «Вера Клиник» на 280 номеров с бальнео- и грязелечением, бассейнами и спа. Проект реализует компания «Самолет», представленная Елизаветой Жуковой. Объем инвестиций в строительство составит 5,5 млрд руб. Новый медицинский корпус планируется построить за четыре года, а в сентябре этого года после капремонта откроется существующий на площадке пансионат. Всего на объекте будет создано порядка 180 рабочих мест.

Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что развитие санаторно-курортной инфраструктуры остается приоритетом в городской экономике. Он подчеркнул важность сбалансированного подхода, предусматривающего как улучшение туристических условий, так и повышение качества жизни для местных жителей.

Мэр Сочи Андрей Прошунин в свою очередь заявил, что при реализации инвестиционных проектов акцент делается на укрепление оздоровительной составляющей курорта. По его словам, наряду с развитием туризма важно создавать современные клиники и медицинские учреждения для жителей региона.

Мария Удовик