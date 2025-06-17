Reuters: ЦАХАЛ ликвидировал ключевых военных советников верховного лидера Ирана

В результате израильских авиаударов по Ирану были убиты главные военные советники и советники по безопасности верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, пишет Reuters со ссылкой на пять источников. Риск просчетов в вопросах обороны и внутренней стабильности теперь крайне опасен для Ирана, сказал один из собеседников агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Али Хаменеи

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters Али Хаменеи

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

С 13 июня — тогда началась операция Израиля «Народ как лев» — израильские военные ликвидировали несколько высокопоставленных иранских командиров, включая командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейна Салами и командующего аэрокосмическими силами Амира Али Хаджизаде.

По словам источников Reuters, в число убитых вошли около 15-20 советников Али Хаменеи. Рядом с ним пока остаются главные советники по политическим, экономическим и дипломатическим вопросам. Как верховный лидер, он считается главнокомандующим вооруженными силами и имеет право объявлять войну. При этом он часто прислушивается к своим советникам при решении важных вопросов, рассказали собеседники агентства.

Как писали Reuters и Axios со ссылкой на источники, у Израиля был план и возможность ликвидировать Али Хаменеи во время операции «Народ как лев». Однако, по данным СМИ, Дональд Трамп выступил против и наложил вето на этот план.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп еще не отбомбился».

Лусине Баласян