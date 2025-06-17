Axios: CША не поддерживают стремление Нетаньяху сменить власть в Иране

Администрация президента США Дональда Трампа поддерживает стремление Израиля уничтожить ядерный потенциал Ирана, но не разделяет идею сменить власть в Исламской Республике, пишет Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников. В частности, по данным издания, Дональд Трамп выступил против плана по ликвидации 86-летнего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху накануне заявил, что Израиль нацелен уничтожить ядерную программу Ирана, лишить его возможности производить баллистические ракеты и ликвидировать проиранские военно-политические силы в регионе. Он допустил, что результатом военной операции «Народ как лев» может стать и смена власти в республике.

При этом неназванные израильские чиновники заявили, что смена иранского политического режима не входила в число целей, одобренных кабинетом безопасности Израиля. Собеседники из числа представителей ЦАХАЛа подчеркнули, что не получали подобных указаний от правительства.

«Им (израильтянам.— ''Ъ''), возможно, будет нужнее сменить режим, чем нам»,— сказал американский чиновник в разговоре с Axios. Источники Reuters сообщали, что Дональд Трамп «наложил вето» на план Израиля по убийству Али Хаменеи. При этом с 13 июня, когда началась операция ЦАХАЛа, израильские военные ликвидировали несколько высокопоставленных военачальников, в числе которых были и ближайшие советники верховного лидера, отмечают собеседники агентства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп еще не отбомбился».

Лусине Баласян