Reuters: Трамп «наложил вето» на убийство верховного лидера Ирана Хаменеи

Президент США Дональд Трамп в последние несколько дней «наложил вето» на план Израиля убить верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Али Хаменеи

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters Али Хаменеи

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

«Убили ли иранцы одного американца? Нет. Пока они не сделают этого, мы даже не станем говорить о действиях против их политического руководства»,— подчеркнул один из собеседников Reuters.

Одной из целей Израиля было уничтожение верховного лидера Ирана Али Хаменеи, писала газета Wall Street Journal. Однако вскоре после публикации Reuters премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал информацию ложной и отказался комментировать ее подробнее, передает The Times of Israel.

Сегодня Дональд Трамп заявил, что не исключает вмешательство США в конфликт Израиля и Ирана. При этом стороны вскоре должны достичь мирного соглашения, убежден американский лидер. Он подтвердил, что по этому поводу уже ведутся переговоры.

Об участии США — в материале «Ъ» «Муки миротворчества».