Завод «Сатурн» в Краснодаре запустит создание устройств для космоса за 1,9 млрд

Краснодарский завод «Сатурн» запустит производство фотоэлектрических преобразователей космического назначения. В создание дополнительной линии инвестируют 1,9 млрд руб., сообщил в своем Telegram-канале глава Краснодара Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На площадке ПМЭФ-2025 Краснодар заключил первое соглашение. Его партнерами стали администрация края и завод «Сатурн».

По словам мэра, соглашение имеет значение не только для Краснодара, но и для всей страны. Предприятие расширит производственные мощности для выпуска редких элементов, которые заменят импортные аналоги.

Алина Зорина