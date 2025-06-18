Главные новости за 18 июня. Новороссийск

В Новороссийске летом 2025 года ожидают около 600 тыс. отдыхающих.

В Новороссийске возведут новый современный микрорайон с полным спектром инфраструктуры: построят две школы, четыре детских сада и поликлинику на 500 посещений в день. Соответствующее инвестиционное соглашение власти города-героя подписали на ПМЭФ-2025.

Иск администрации Анапы к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров «Волгонефть» на 545,9 млрд руб. начнут рассматривать 7 августа. Администрация курорта намерена взыскать 545,9 млн руб., сумма будет увеличиваться, так как работы по ликвидации последствий разлива мазута продолжаются.

В затонувших танкерах «Волгонефть» находится более 3,9 тысяч тонн мазута.

Новороссийск заключил протокол о сотрудничестве с Кронштадтом.

Адвокат Евгения Лещенко считает, что столь крупный холдинг, как «Магнит», не ощутит репутационных последствий после гибели трехлетнего мальчика в новороссийском гипермаркете.

В первый день ПМЭФ-2025 мэрия Анапы подписала четыре трехсторонних протокола о намерениях по реализации инвестпроектов на 43 млрд руб.