В Новороссийске летом ожидают около 600 тысяч туристов
В Новороссийске летом 2025 года ожидают около 600 тыс. отдыхающих, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства курортов, туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края.
Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ
Летом в городе-герое будут действовать 35 объектов санаторно-курортного комплекса, 155 средств размещения, 28 пляжных территорий и 23 объекта турпоказа. Кроме того, в Новороссийске размещены семь нестационарных киосков по реализации экскурсионных билетов.
Для обеспечения безопасного и комфортного отдыха администрация до первого июня завершила комплексную подготовку 16 пляжных зон и 12 рекреационных территорий.
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на побережье Новороссийска не планируется установка дополнительных защитных сооружений для укрытия отдыхающих в случае тревоги.