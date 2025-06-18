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В Новороссийске летом ожидают около 600 тысяч туристов

В Новороссийске летом 2025 года ожидают около 600 тыс. отдыхающих, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства курортов, туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Летом в городе-герое будут действовать 35 объектов санаторно-курортного комплекса, 155 средств размещения, 28 пляжных территорий и 23 объекта турпоказа. Кроме того, в Новороссийске размещены семь нестационарных киосков по реализации экскурсионных билетов.

Для обеспечения безопасного и комфортного отдыха администрация до первого июня завершила комплексную подготовку 16 пляжных зон и 12 рекреационных территорий.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на побережье Новороссийска не планируется установка дополнительных защитных сооружений для укрытия отдыхающих в случае тревоги.

Саркис Айвазян

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