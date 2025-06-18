Администрация Анапы подписала 4 инвестпроекта на 43 млрд рублей

В первый день ПМЭФ-2025 мэрия Анапы подписала четыре трехсторонних протокола о намерениях по реализации инвестпроектов. Документы подписали вице-губернатор Кубани Александр Руппель, мэр Анапы Василий Швец и представители инвесторов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / gemrussia.ru Фото: https: / gemrussia.ru

Два проекта планирует реализовать «Специализированный застройщик АН инвестиции». Первый представляет собой отель на 454 номера на ул. Таманской. Объем инвестиций оценивается в 12 млрд руб., а сроки реализации — 2027 год. Предполагается, что инвестпроект создаст 300 рабочих мест.

Второй проект — строительство пятизвездочного гостиничного комплекса с обустройством набережной. Объект будет включать 453 номера. Инвестор планирует вложить порядка 18 млрд руб. и создать 400 рабочих мест.

Протокол о намерениях также составлен с представителями компании «Нова» - инвестор планирует построить к 2030 году пятизвездочный гостиничный комплекс. Объект будет включать 337 номеров, общая стоимость проекта — 8,1 млрд руб., его реализация предоставит 300 рабочих мест.

Также продолжается развитие Детского оздоровительного комплекса «Юбилейный». Планируется возвести новый корпус детского лагеря на 2 160 койко-мести модернизировать инфраструктуру. Стоимость проекта — 5 млрд руб., будет создано 150 рабочих мест.

«Мы продолжаем последовательно реализовывать положения нашего генплана, в котором развитие курортной составляющей является одним из главных направлений. При этом особое место — детскому отдыху. Традиционно на ПМЭФ мы подписываем инвестсоглашения о строительстве детских здравниц, для Анапы это очень важно. Новые объекты украсят и усилят наш санаторно-курортный комплекс, дадут отрасли около 2 тыс. номеров и более 1 тыс. новых рабочих мест»,- подчеркнул Василий Швец.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске возведут новый современный микрорайон с полным спектром инфраструктуры: построят две школы, четыре детских сада и поликлинику на 500 посещений в день. Соответствующее инвестиционное соглашение власти города-героя подписали на ПМЭФ-2025.