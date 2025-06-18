Новороссийск заключил протокол о сотрудничестве с Кронштадтом

На площадке ПМЭФ-2025 Новороссийск заключил протокол о сотрудничестве с внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга — городом Кронштадтом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Протокол о сотрудничестве между Новороссийском и Кронштадтом заключили 18 июня. Предполагается, что взаимодействие откроет возможности для обмена опытом в различных сферах: от развития портовой инфраструктуры и туризма до культурных инициатив и образовательных программ.

«Всегда интересно и поучительно перенимать опыт у, казалось бы, непохожего на тебя соседа. Уверен, что Новороссийск и Кронштадт найдут много точек соприкосновения и смогут обогатить друг друга своими достижениями, идеями и традициями. Новый этап сотрудничества между двумя городами — не просто формальная договорённость, а начало живого диалога»,— сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске возведут новый современный микрорайон с полным спектром инфраструктуры: построят две школы, четыре детских сада и поликлинику на 500 посещений в день. Соответствующее инвестиционное соглашение власти города-героя подписали на ПМЭФ-2025.