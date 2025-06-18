Иск мэрии Анапы к владельцам танкеров «Волгонефть» рассмотрят 7 августа

Иск администрации Анапы к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров «Волгонефть» на 545,9 млрд руб. начнут рассматривать 7 августа. По данным ТАСС, арбитражный суд Краснодарского края завершил стадию подготовки к рассмотрению иска в ходе предварительного заседания 18 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Фото: Коммерсантъ / Александр Черных Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Фото: Коммерсантъ / Александр Черных

Ответчиками по иску мэрии Анапы выступают судовладельцы ООО «Каматрансойл», ЗАО «Волгатранснефть» и фрахтователь судна «Волгонефть-212» компания ООО «Кама шиппинг». Администрация курорта намерена взыскать 545,9 млн руб., сумма будет увеличиваться, так как работы по ликвидации последствий разлива мазута продолжаются.

Кроме того, мэрия Анапы ходатайствовала о привлечении к делу Генпрокуратуры РФ в качестве третьего лица в связи с тем, что из-за крушения танкеров был введен режим ЧС федерального уровня. Судья удовлетворил ходатайство.

Во время предварительного судебного заседания представитель ООО «Каматрансойл» огласил отзыв на исковые требования мэрии Анапы, ответчик оспаривает размер убытков, указывая, что истец не предоставил подтверждений фактов непосредственного выполнения работ. Также ответчик е согласен с включением в исковые требования размера НДС и затрат на закупку техники для проведения работ по ликвидации ЧС.

Напомним, танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Судна перевозили около 9,2 тыс. т мазута.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Росприроднадзор не видит со стороны владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров желания возместить весь ущерб экологии. Ведомство требует от владельцев танкеров в добровольном порядке компенсировать ущерб на сумму более 84,9 млрд руб.