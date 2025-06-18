Адвокат: «Магнит» не ощутит последствий после гибели ребенка в Новороссийске

Адвокат Евгения Лещенко считает, что столь крупный холдинг, как «Магнит», не ощутит репутационных последствий после гибели трехлетнего мальчика в новороссийском гипермаркете. Об этом эксперт рассказала «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«По идее у "Магнита" должна быть своя техника безопасности, разработанная специалистом, свои инструкции. Ответственность за происшествие может нести как собственник, так и арендатор, застройщик. Были ли соблюдены нормы и стандарты при строительстве и эксплуатации здания, покажет экспертиза, которую проведут в контексте рассмотрения уголовного дела. Это будет основополагающим моментом»,— подчеркнула госпожа Лещенко.

Спикер считает, что ответственность ответчик может нести как уголовную, так и гражданско-правовую. Если следственные органы установят наличие состава преступления, то квалифицировано оно будет по ст. 238 (оказание услуги ненадлежащего качества).

«Что касается внутреннего расследования инцидента. На практике их проводят для установления всех обстоятельств произошедшего, чтобы установить наличие вины самой организации или кого-то из сотрудников. Компания может сформировать комиссию для проведения служебной проверки, тогда они исследуют записи с видеокамер, техническое состояние здания. Однако по закону такого требования к организации нет»,— рассказала адвокат.

Спикер заявил, что в случае смерти посетителя магазина, наступившей в результате нарушения требований безопасности объекта недвижимости, магазин несет гражданскую или уголовную ответственность, так как собственник или арендатор обязан отвечать за поддержание безопасных условий. Виновник происшествия обязан возмещать вред, причиненный жизнью и здоровью, в том числе в случае смерти. Речь идет и о компенсации морального ущерба. Размер компенсации определят в частном или судебном порядке.

По словам адвоката, уголовная ответственность наступит, если нарушение требований безопасности допущены умышленно либо по грубой неосторожности, тогда должностные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 238 УК РФ.

Напомним, мать с двумя детьми приехала в Новороссийск из Южно-Сахалинска в гости к бабушке. Трехлетний мальчик находился на втором этаже и упал в пространство между несущей конструкцией пола и внешним остеклением, провалившись на первый этаж. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался в больнице.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в гибели трехлетнего мальчика в новороссийском гипермаркете могут быть виноваты не только строители торгового центра, но и проектировщики.