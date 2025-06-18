В Новороссийске построят новый микрорайон с полным спектром инфраструктуры

В Новороссийске возведут новый современный микрорайон с полным спектром инфраструктуры: построят две школы, четыре детских сада и поликлинику на 500 посещений в день. Соответствующее инвестиционное соглашение власти города-героя подписали на ПМЭФ-2025.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Реализует проект СК «Семья». На территории микрорайона возведут важные элементы сферы здравоохранения, спортивный комплекс, объекты общественного питания, общественно-торговый центр, спортивные сооружения и благоустроенные территории общего пользования.

Кроме того, в проекте микрорайона запланировано строительство нескольких многоуровневых закрытых парковок, что позволит снизить нагрузку на городской трафик. Инвестор также предусмотрел строительство собственной котельной и насосной станции с резервуарами запаса воды.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске не выдали ни одного разрешения на строительство в 2025 году. Причиной стало отсутствие заявок от застройщиков по проектам, обеспеченными необходимыми техусловиями.