В затонувших танкерах «Волгонефть» находится более 3,9 тысяч тонн мазута
На данный момент в затонувших танкерах «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» находится более 3,9 тыс. т мазута, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт в интервью «Известиям» в рамках ПМЭФ-2025.
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
По словам министра, на данный момент не существует технологии по подъему мазута марки М-100, который перевозили затонувшие судна. Инженерам предстоит локализовать останки танкеров и извлечь мазут.
Напомним, танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Судна перевозили около 9,2 тыс. т мазута.
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что иск администрации Анапы к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров «Волгонефть» на 545,9 млрд руб. начнут рассматривать 7 августа.