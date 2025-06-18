В затонувших танкерах «Волгонефть» находится более 3,9 тысяч тонн мазута

На данный момент в затонувших танкерах «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» находится более 3,9 тыс. т мазута, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт в интервью «Известиям» в рамках ПМЭФ-2025.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

По словам министра, на данный момент не существует технологии по подъему мазута марки М-100, который перевозили затонувшие судна. Инженерам предстоит локализовать останки танкеров и извлечь мазут.

Напомним, танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Судна перевозили около 9,2 тыс. т мазута.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что иск администрации Анапы к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров «Волгонефть» на 545,9 млрд руб. начнут рассматривать 7 августа.