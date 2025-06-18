Главные новости за 18 июня. Сочи

Строительство федерального научно-клинического центра спортивной медицины и реабилитации в Сочи завершится в середине лета 2025 года. Согласно разрешению на строительство, финальный срок сдачи объекта установлен на 13 июля.

В администрации Сочи на рабочем совещании, посвященном улучшению инвестиционного климата, рассмотрели 10 проектов, находящихся на разных этапах подготовки. Суммарный объем планируемых вложений составляет 3,8 млрд руб.

В Сочи средняя стоимость суточной аренды квартир в июне 2025 года составила 4,6 тыс. руб. Это на 2% выше, чем годом ранее.

Сотрудники городского департамента курортов, туризма и потребительской сферы провели мониторинг точек продажи продуктов на Приморской набережной, уделив особое внимание павильонам, реализующим продукцию без заводской упаковки.

За года количество погибших в ДТП с участием мототранспорта в Сочи снизилось в несколько раз. За первые пять месяцев 2025 года в аварии с участием двухколесного транспорта погиб один человек — в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На участке строящегося обхода Адлера в Краснодарском крае стартовал этап укладки асфальтобетонного покрытия. Новая дорога соединит поселок Кудепста с селом Высокое.

В Сочи выставили на продажу книгу с автографом Михаила Шолохова за 25 млн руб. Речь идет о дореволюционном тираже 1920-х годов — самом раннем периоде творчества автора «Тихого Дона».