В Сочи выставили на продажу столетний экземпляр «Тихого Дона» за 25 млн рублей

В Сочи выставили на продажу книгу с автографом Михаила Шолохова за 25 млн руб. По данным объявления на платформе «Авито», речь идет о дореволюционном тираже 1920-х годов — самом раннем периоде творчества автора «Тихого Дона».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: авито Фото: авито

Владелец отмечает изношенное состояние блока и переплета: пожелтевшие страницы и потертый корешок соответствуют почти столетнему возрасту издания. Главную ценность коллекционеры видят в двух автографах писателя — на форзаце и последней странице.

Необычным является формат оплаты: помимо покупки за наличные деньги, собственник готов принять трактор в обмен на раритет.

«Одна из самых первых книг Михаила Шолохова с его личным автографом в начале и конце книги. Содержимое книги указано на фото, состояние уставшие, поскольку лет уж очень много. Продам или обменяю на трактор. Так как нужен помощник по хозяйству»,— говорится в объявлении.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте на онлайн-платформе выставлена на продажу хоккейная клюшка за 750 тыс. руб., которую продавец называет раритетной и приписывает ей автограф Александра Овечкина, якобы полученный на ЧМ-2024 в Минске. Сам господин Овечкин в апреле 2025 года стал самым результативным игроком в истории НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки.

Мария Удовик