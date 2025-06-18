В Сочи обсудили возможность реализации 10 инвестпроектов на 3,8 млрд рублей

В администрации Сочи на рабочем совещании, посвященном улучшению инвестиционного климата, рассмотрели 10 проектов, находящихся на разных этапах подготовки. Суммарный объем планируемых вложений составляет 3,8 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Среди ключевых инициатив — строительство футбольной академии в Адлере, восстановление разрушенного корпуса санатория «Кавказ» в Хосте, а также модернизация объекта водолечения в селе Чвижепсе. По данным мэрии, по этим объектам уже получены положительные заключения государственной экспертизы и технические условия на подключение к инженерным коммуникациям. Выдача разрешений на строительство согласована.

Особое внимание уделялось вопросам противопожарной безопасности. Все новые здания будут оснащены системами пожаротушения, а гидранты должны располагаться в шаговой доступности, как того требуют действующие нормативы.

Часть проектов, реализуемых в рамках договоров комплексного развития территорий (КРТ), направлена на доработку. Это обусловлено необходимостью более полного учета интересов местных жителей.

Работа над улучшением инвестиционной привлекательности города продолжается. Параллельно ведется подготовка к участию в Петербургском международном экономическом форуме, где планируется подписание новых соглашений при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Мария Удовик