На обходе Адлера начали укладывать асфальтобетонное покрытие

На участке строящегося обхода Адлера в Краснодарском крае стартовал этап укладки асфальтобетонного покрытия. Новая дорога соединит поселок Кудепста с селом Высокое, сообщает пресс-служба ГК «Автодор» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Автодор» Фото: ГК «Автодор»

В рамках работ завершена реконструкция 500-метрового путепровода на 6-м км трассы А-149 Адлер — Красная Поляна в районе улицы Ивановской. Конструкцию расширили до двух полос с использованием металлических консолей, доведя ширину до 13,6 м. Сейчас на эстакаде ведется укладка дорожного полотна по технологии Superpave, предполагающей индивидуальный подбор состава для повышения устойчивости покрытия к износу. Ввод объекта в эксплуатацию планируется уже в этом курортном сезоне.

Параллельно в микрорайоне Кудепста завершается строительство 24 мостовых опор, необходимых для перехода через реку в обоих направлениях. Следующим этапом станет монтаж пролетных строений двух эстакад общей протяженностью 1,4 тыс. м. Ведется и строительство опор эстакады к санаторию Кудепста, а также реконструкция Сухумского шоссе.

В районе села Высокое развернулись работы по возведению надземной разворотной петли над рекой Мзымта, которая станет частью будущей транспортной развязки на восточной стороне обхода. В ночное время для минимизации влияния на трафик трассы А-149 были собраны мостовые конструкции первого пролета. Эстакаду длиной 362 м поддержат 12 опор. По однополосной петле водители смогут попасть в тоннель, ведущий к новому Краснополянскому шоссе из Адлера. Сдача объекта намечена на 2025 год.

Всего проектом предусмотрено строительство девяти съездов, которые обеспечат полноценную развязку между направлениями. Движение в тоннель, ведущий в Кудепсту, станет доступным с улиц Ивановской и Краснофлотской, а также со стороны центра Сочи, Красной Поляны, Адлера и аэропорта. Ввод в эксплуатацию всей транспортной схемы запланирован до конца 2026 года.

Мария Удовик