Власти Сочи проверили точки питания на набережной

Сотрудники городского департамента курортов, туризма и потребительской сферы провели мониторинг точек продажи продуктов на Приморской набережной, уделив особое внимание павильонам, реализующим продукцию без заводской упаковки. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В администрации города пояснили, что контроль за соблюдением санитарных норм ведется круглогодично, однако в летний период число объектов общественного питания в курортных зонах значительно увеличивается. Как отметили в департаменте, ассортимент включает сезонные и экзотические фрукты, а также различные напитки и сладости, требующие строгого соблюдения санитарных требований. Представители ведомства также подчеркнули, что активно информируют покупателей о необходимости соблюдать гигиену — мыть руки, овощи и фрукты, а также соблюдать температурный режим хранения приобретенной продукции. По их словам, это позволяет снизить риски и сделать отдых более комфортным.

Согласно установленным правилам, на пляжах запрещена продажа нарезанных фруктов и овощей без холодильного оборудования и защитной стеклянной витрины. Эти требования распространяются и на кукурузу, нарезанные чипсы, мучные изделия. Продавец обязан быть одет в специальную рабочую форму, использовать фартук и защитные перчатки.

В Сочи действуют свыше 6 тыс. предприятий розничной торговли и бытовых услуг. Мониторинг ведется во всех районах города, при этом особое внимание уделяется туристическим маршрутам. В общественных местах транслируются аудиоролики с напоминаниями о санитарно-гигиенических правилах.

Жителям и туристам, столкнувшимся с нарушениями санитарных требований, рекомендовано обращаться на горячую линию департамента по номеру 8-862-264-32-35.

Мария Удовик