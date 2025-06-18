Смертность в ДТП с участием мотоциклистов в Сочи снизилась в несколько раз

За года количество погибших в ДТП с участием мототранспорта в Сочи снизилось в несколько раз. За первые пять месяцев 2025 года в аварии с участием двухколесного транспорта погиб один человек — в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе Госавтоинспекции курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным статистики, с января по май 2025 года в Сочи произошло 52 аварии с участием мототранспорта. В результате ДТП погиб один человек, 59 получили ранения. Годом ранее при сопоставимом количестве ДТП (53 случая) жертвами стали трое, пострадали 60 человек.

Из общего числа аварий в 2025 году 26 произошли по вине самих водителей мотоциклов. Один человек погиб, 29 получили травмы. В 2024 году аналогичных ДТП было 27. Два человека погибли и 28 пострадали.

По итогам всего 2024 года в Сочи зарегистрировано 199 ДТП с участием мототранспорта. Тогда погибли 12 человек, еще 213 получили ранения. В 99 случаях виновниками аварий стали мотоциклисты. Пять человек погибли, а 105 получили травмы различной степени тяжести.

В целом с начала 2025 года на территории города зафиксировано более 4,5 тыс. ДТП. В 242 авариях пострадали люди — 20 человек погибли, 298 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших — 39 детей. В этом году летальных исходов среди несовершеннолетних не зарегистрировано.

Наибольшее количество ДТП с участием детей в прошлом году было зафиксировано в Центральном и Лазаревском районах. Чаще всего аварии происходили на пешеходных переходах и в темное время суток.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт занял второе место в рейтинге городов с наибольшим количеством аварий. Наибольшее количество ДТП зафиксировано в Краснодаре.

Мария Удовик