Аренда квартир в Сочи подорожала до 4,6 тысячи рублей в сутки

В Сочи средняя стоимость суточной аренды квартир в июне 2025 года составила 4,6 тыс. руб. Это на 2% выше, чем годом ранее, сообщает «Business FM Краснодар» со ссылкой на пресс-службу «Циан. Аналитики». Цены растут несмотря на снижение спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, в регионе фиксируется спад активности арендаторов, вызванный подорожанием авиабилетов и высокими ценами на жилье.

Снижение спроса на краткосрочную аренду особенно заметно в Новороссийске (-12%) и Анапе, где активность арендаторов снизилась в пять раз. На этом фоне наибольший рост цен зафиксирован в Ейске — на 21% по сравнению с прошлым годом. Суточная аренда там в июне превышает 3 тыс. руб. Геленджик занял второе место по динамике: рост составил 8%, а средняя ставка — 5,3 тыс. руб.

Вице-президент Альянса туристических агентств, гендиректор турсети «Розовый слон» Алексан Мкртчян отметил, что резкий рост спроса на аренду в Ейске не связан с его курортным потенциалом. «Ейск — это не курортный город, давайте честно. Там купаться толком негде»,— заявил он, добавив, что туристический поток перераспределяется в сторону Туапсинского района и Новороссийска.

Ведущий эксперт рынка курортной недвижимости Евгений Ткачев подтвердил тенденцию смещения интереса туристов в сторону Азовского побережья. По его словам, Анапа частично утратила возможность принимать туристов, а наибольший рост потока наблюдается в бюджетных направлениях. Средняя стоимость аренды в Приазовье — от 3 до 5 тыс. руб. в сутки в сегменте две-три звезды, до 10 тыс. руб. — в более комфортных категориях.

С начала 2025 года Краснодарский край уже принял свыше 4 млн туристов, что на 3,5% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

«Ъ-Сочи» писал, что в мае 2025 года медианная стоимость долгосрочной аренды жилья в Сочи выросла на 13,7% и составила 79 тыс. руб. Одновременно с ростом цен увеличилось предложение на рынке — на 15,2% по сравнению с апрелем.

Мария Удовик