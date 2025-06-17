Главные новости за 17 июня. Ростов-на-Дону и область

В отношении чиновника в Егорлыкском районе следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение). Речь идет о Владиславе Романове, бывшем главе администрации Новороговского сельского поселения. Следствие считает, что он с 2022 по 2024 годы начислял на личный банковский счет премии на общую сумму не менее 250 тыс. руб. Подозреваемого заключили под стражу до 29 июля включительно.

Территорию Ростовского порта на улице Береговая планируют использовать как общественно-деловую зону или для реализации проекта комплексного развития территории.

Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы гражданина Украины Дмитрия Цыплякова за приготовление к теракту. На территории города Васильевка Запорожской области осужденный получил взрывчатое вещество и компоненты самодельного взрывного устройства, после чего собрал его по инструкции куратора и готовился его взорвать.

В Шолоховском районе по требованию прокуратуры 17 земельных участков общей площадью в 300 га земель изъяли из незаконного пользования. Уточняется, что сельскохозяйственные угодья передали от администрации района в пользование гражданам для сенокошения и выпаса скота.

В Ростовской областной клинической больнице онкологи провели уникальную для региона операцию по удалению обширного злокачественного новообразования. Онкологам пришлось рассечь нижнюю челюсть 60-летнему жителю Кашарского района и затем более трех часов удалять больную ткань. Ранее на операции с таким сложным доступом жители Дона направлялись в федеральный центр.

Домашний стадион футбольного клуба «Ростов» вошел в четверку самых посещаемых в сезоне 2024/25. В среднем матч на «Ростов Арене» в Российской Премьер-лиге посещали 14 тыс. 381 человек.