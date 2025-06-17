«Ростов Арена» вошла в четверку самых посещаемых российских стадионов

Домашний стадион футбольного клуба «Ростов» вошел в четверку самых посещаемых в сезоне 2024/25. В среднем матч на «Ростов Арене» в Российской Премьер-лиге посещали 14 тыс. 381 человек. Такие цифры приводит пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как отмечается, самой посещаемой игрой стала встреча со «Спартаком», матч посетили 29 тыс. 122 человека. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что матчи «Ростова» стали одними из самых посещаемых в Кубке России.

Константин Соловьев