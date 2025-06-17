Ростовский порт планируют преобразовать в жилую зону

Территорию Ростовского порта на улице Береговая планируют использовать как общественно-деловую зону или для реализации проекта комплексного развития территории. Об этом сообщил «ДомостройДон» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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По информации пресс-службы, порт расположен в границах, где разрешено комплексное развитие территории согласно Правилам землепользования и застройки города. Владелец порта имеет право обратиться к властям с предложением о реализации проекта комплексного развития территории.

«В соответствии со ст. 70 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, учитывая, что грузовой порт находится в частной собственности, правообладатель может обратиться с инициативой о комплексном развитии территорий. Представители порта пока не подавали соответствующее заявление в министерство строительства», — пояснили в ведомстве.

Напомним, в конце 2023 года появилась информация о том, что территория Ростовского торгового морского порта будет использована для проекта комплексной застройки. Соглашение об этом подписали АО «Ростовский порт» и ФАУ «РосКапСтрой». Согласно планам, мощности порта перенесут на левый берег Дона, а на освободившейся территории построят многоэтажные дома, парк, зоны отдыха, детские сады и школы.

Валентина Любашенко