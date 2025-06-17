На Дону на 20 лет осудили гражданина Украины за приготовление к теракту

Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам лишения свободы гражданина Украины Дмитрия Цыплякова за приготовление к теракту. Об этом сообщает пресс-службы прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде установлено, что в 2024 году Цыпляков начал сотрудничать со спецслужбой Украины. На территории города Васильевка Запорожской области осужденный получил взрывчатое вещество и компоненты самодельного взрывного устройства, после чего собрал его по инструкции куратора и готовился его взорвать.

«Умысел Цыплякова не был доведен до конца, поскольку сотрудники правоохранительных органов пресекли его противоправную деятельность»,— добавили в ведомстве.

По решению суда, первые три года Цыпляков проведет в тюрьме, оставшиеся 17 лет — в исправительной колонии строгого режима со штрафом 500 тыс. руб.

Наталья Белоштейн