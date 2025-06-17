У администрации Шолоховского района изъяли более 300 га земли

В Шолоховском районе по требованию прокуратуры 17 земельных участков общей площадью в 300 га земель изъяли из незаконного пользования. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Уточняется, что сельскохозяйственные угодья передали от администрации района в пользование гражданам для сенокошения и выпаса скота. А площадь каждого из участков «значительно превышала предусмотренный законодательством для этих целей норматив». Кроме того, прокуратурой главе района внесено представление.

Константин Соловьев