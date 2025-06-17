Онкологи РОКБ провели уникальную для Ростовской области операцию

В Ростовской областной клинической больнице онкологи провели уникальную для региона операцию по удалению обширного злокачественного новообразования. Об этом сообщает правительство области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии не смогли добраться до опухоли через ротовую полость. Размер новообразования также не позволял обойтись подчелюстным разрезом на шее. Онкологам пришлось рассечь нижнюю челюсть 60-летнему жителю Кашарского района и затем более трех часов удалять больную ткань. Ранее на операции с таким сложным доступом жители Дона направлялись в федеральный центр.

Пациент уже прошел реабилитацию и чувствует себя удовлетворительно.

Мария Хоперская