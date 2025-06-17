На Дону главу сельского поселения подозревают в присвоении премий

В отношении чиновника в Егорлыкском районе следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, речь идет о Владиславе Романове, бывшем главе администрации Новороговского сельского поселения. Следствие считает, что он с 2022 по 2024 годы начислял на личный банковский счет премии на общую сумму не менее 250 тыс. руб. Уточняется, что подозреваемого заключили под стражу.

Константин Соловьев