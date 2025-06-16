Главные новости к утру 16 июня

По данным Минздрава Ирана, с начала израильской операции «Народ как лев» было госпитализировано почти 1,5 тыс. пострадавших. Из 1481 раненого 1277 остаются в больницах. По данным Минздрава, более 90% из них — гражданские лица. 522 человека уже были выписаны, 224 — умерли.

В Краснодаре в муниципальную собственность могут быть возвращены земельные участки рыночной стоимостью более 1 млрд руб., проданные арендаторам по льготной цене. Генпрокуратура выяснила, что граждане получали судебные решения о праве на выкуп земли в ситуации, когда площадь участка в десятки и сотни раз превышала размеры расположенного на нем здания.

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф направил президенту Масуду Пезешкиану утвержденный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.

Целлюлозно-бумажная отрасль вошла в цикл снижения цен в условиях падения спроса в РФ и на зарубежных рынках. В секторе тарных картонов образовался профицит, и предприятия отмечают снижение загрузки мощностей. О возникновении тренда, планах на расширение производства в условиях избытка мощностей и экспорте «Ъ» рассказал гендиректор Пермской целлюлозно-бумажной компании Юрий Марков.

Перевозка металлопродукции смещается с железной дороги на автомобильный транспорт. По итогам пяти месяцев года их доли почти сравнялись, тогда как в 2018 году на железную дорогу приходилось 75% отгрузок. Участники рынка и эксперты указывают на логистические проблемы, высокие тарифы ОАО РЖД, а также на преимущества автотранспорта в гибкости и оперативности.

Цены на арматуру к началу июня опустились к уровню конца 2022 года. Ожидавшийся рынком рост спроса со стороны строительного сектора не реализовался, несмотря на некоторое оживление в сегменте индивидуального строительства.

На рынке интернет-рекламы значительно увеличивается число рекламных кампаний с применением технологии Big Data. Некоторые участники отрасли отмечают рост в пять раз по сравнению с прошлым годом, а объем сегмента только на одной платформе оценивают более чем в 700 млн руб.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшее время заключить новые сделки по пошлинам. Об этом господин Трамп рассказал, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в Канаду, где пройдет саммит руководителей стран «Большой семерки».