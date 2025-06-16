Минздрав Ирана сообщил о почти 1,5 тысячи раненых в результате ударов Израиля

По данным Минздрава Ирана, с начала израильской операции «Народ как лев» были госпитализированы почти 1,5 тыс. раненых. Об этом сообщил представитель иранского ведомства Хосейн Керманпур в соцсети Х.

Из 1481 раненого, 1277 остаются в больницах. По данным Минздрава, более 90% из них — гражданские лица. 522 человека уже были выписаны, 224 — умерли. Среди погибших есть женщины и дети, добавил представитель ведомства.

«Как врач, я прошу людей, заботящихся о своем здоровье, во всем мире и моих коллег, говорящих на персидском языке, помочь остановить этот геноцид!»,— написал господин Керманпур. Он также назвал ложным утверждение Израиля о том, что атаки проводятся только по военным целям в Иране.

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном произошла в ночь на 13 июня, когда ЦАХАЛ начал операцию «Народ как лев». В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. В ответ силы Ирана начали операцию под названием «Правдивое обещание 3», совершив массовые запуски ракет.

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