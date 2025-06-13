Главные новости к утру 13 июня

Израиль объявил о начале военной операции в Иране под названием «Нация львов» («Ам кеЛави»). Ее целью представители страны называют устранение угрозы иранского ядерного оружия. ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней, и ему необходимо принять меры против этой «неминуемой угрозы».

Цены на нефть резко выросли после начала атаки Израиля на Иран, следует из данных Investing.com. Нефть марки Brent подскочила более чем на 6% до $73,56 за баррель. Цены на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) также выросли более чем на 6%.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил что Соединенные штаты проанализировали и совместили предложения Москвы и Киева по мирному урегулированию конфликта.

Президент России Владимир Путин отметил стремительный рост эффективности использования БПЛА в зоне СВО. Он также призвал ускорить развитие войск беспилотных систем как отдельного рода войск. «Сейчас именно на счету наших операторов дронов значительная часть — до 50% — уничтоженной и поврежденной техники и объектов противника»,— сказал Владимир Путин.

Президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании и Россией, и Украиной, так как договоренностей о мирном решении. По его словам, он близок к тому, чтобы отступить от процесса урегулирования конфликта.

Научного сотрудника Гарвардского университета, ученую из России Ксению Петрову освободили под залог из под стражи после задержания за подозрение в контрабанде эмбрионов лягушек в США. Ученая будет ожидать суда по уголовному обвинению.

Палата представителей Конгресса США в четверг поддержала предложение администрации Вашингтона о сокращении на $9,4 млрд государственного финансирования программ иностранной помощи.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что не приказывал приостанавливать наступательные операции против России в киберпространстве. СМИ сообщали об отказе от подобных операций весной этого года.