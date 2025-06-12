Путин: до 50% украинской техники поражается беспилотниками

Президент России Владимир Путин отметил стремительный рост эффективности использования БПЛА в зоне СВО. Он также призвал ускорить развитие войск беспилотных систем как отдельного рода войск.

Фото: пресс-служба президента РФ

«Сейчас именно на счету наших операторов дронов значительная часть — до 50% — уничтоженной и поврежденной техники и объектов противника»,— сказал Владимир Путин на совещании по вопросам госпрограммы вооружений. Президент отметил разнообразие боевых задач, для которых используются беспилотники: разведка, радиоэлектронная борьба, минирование и разминирование местности.

Президент Путин подчеркнул, что российскому командованию известно, как в направлении развития беспилотных войск действует противник. По его словам, Россия здесь ни в чем не уступает.

В декабре 2024 года министр обороны Андрей Белоусов предложил в соответствии с поручением президента сформировать войска беспилотных систем. Тогда он заявил, что создание рода войск планируется завершить в третьем квартале 2025 года.