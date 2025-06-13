Келлог: США изучили и совместили предложения РФ и Украины по решению конфликта

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил что Соединенные штаты проанализировали и совместили предложения Москвы и Киева по мирному урегулированию конфликта.

«Мы взяли украинский перечень условий. Затем получили российский перечень условий, который они назвали меморандумом. Мы свели их вместе. <...> Сейчас мы чувствуем себя вполне комфортно (с этим вариантом — “Ъ”)»,— сказал господин Келлог выступая на форуме Германского фонда Маршалла в Брюсселе (признан в РФ нежелательной организацией) (цитата по ТАСС).

По словам спецпосланника, подобный вариант представители США считают «выигрышным». Он добавил, что в перечень входит всеобъемлющее прекращение огня. Других деталей господин Келлог не привел.

Второй раунд прямых переговоров России и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. Стороны обменялись документами со своим взглядом на возможное мирное решение конфликта, а также договорили о проведении обменов пленными.

В меморандуме России по урегулированию на Украине предлагается два варианта прекращения огня: вывод Вооруженных сил Украины с присоединенных к РФ территорий или запрет передислокации войск, прекращение мобилизации и поставок Киеву иностранной военной помощи.