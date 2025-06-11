Главные новости за 11 июня. Ростов-на-Дону и область

В министерстве транспорта Ростовской области прокомментировали проблему с кондиционерами в автобусах, на которую ранее обратили внимание жители столицы региона. По словам чиновников, сейчас организуются мониторинговые группы из студентов-практикантов, которые проводят замеры температуры в транспорте.

На основании материалов УФСБ России по Ростовской области вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Каменского района Ростовской области Сергея Головкова, причастного к публичному оправданию терроризма. Сергей Головков в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал в открытом доступе комментарий, в котором он публично оправдывает террористический акт, совершенный 22.03.2024 в торгово-выставочном и деловом центре «Крокус-Сити» г. Красногорска Московской области.

С 16 июня в центре Ростова-на-Дону начнет прием пациентов детский комплекс клинико-диагностического центра «Здоровье». Отмечается, что это единственное учреждение на юге России, оснащенное специализированной палатой для кето-диеты детей, больных эпилепсией, высокоградиентным магнитно-резонансным томографом мощностью 3 Тесла, анализирующим клетки мозга.

В Ростовской области 17,3 тыс. медицинских работников вышли на страховую пенсию досрочно. В ведомстве отметили, что для выхода на пенсию досрочно у медицинских работников стаж работы в больницах и ФАПах в сельской должен быть не менее 25 лет или не менее 30 лет в городе и 30 накопленных пенсионных коэффициентов.

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление о трансферной политике команды этим летом. Обращение опубликовала пресс-служба «Ростова». Цели «Ростова» на эту кампанию остаются прежними – формирование сбалансированного основного состава и точечное усиление отдельных позиций», - сообщил господин Арутюнянц.

Сезонный пригородный поезд Ростов – Ейск вернется на маршрут с завтрашнего дня, 12 июня.К побережью Азовского моря и обратно можно электричка будет ходить по субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни – 12 и 13 июня.