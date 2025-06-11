На Дону более 17 тысяч врачей вышли на пенсию досрочно

В Ростовской области 17,3 тыс. медицинских работников вышли на страховую пенсию досрочно. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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В ведомстве отметили, что для выхода на пенсию досрочно у медицинских работников стаж работы в больницах и ФАПах в сельской должен быть не менее 25 лет или не менее 30 лет в городе и 30 накопленных пенсионных коэффициентов.

«В случае стажа работы как в городе, так и в селе, периоды работы в сельской местности подсчитываются в льготном порядке: один год работы засчитывается за один год и три месяца»,— говорится в сообщении.

Оперирующим врачам-специалистам и операционным медсестрам, анестезиологам-реаниматологам и медсестрам-анестезистам: один год работы в указанных подразделениях засчитывается за полтора года, подчеркнули в ведомстве.

Наталья Белоштейн