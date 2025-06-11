В ростовском КДЦ «Здоровье» открылась после ремонта детская больница

С 16 июня в центре Ростова-на-Дону начнет прием пациентов детский комплекс клинико-диагностического центра «Здоровье». Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Комплекс состоит из поликлинического отделения на 250 посещений в смену и стационара на 94 койки. В больнице был проведен капитальный ремонт. На полную замену оборудования потратили почти 500 млн руб. На территории, в корпусах и палатах есть игровые комнаты, детские площадки, бытовые условия для пациентов и их родителей.

Отмечается, что это единственное учреждение на юге России, оснащенное специализированной палатой для кето-диеты детей, больных эпилепсией, высокоградиентным магнитно-резонансным томографом мощностью 3 Тесла, анализирующим клетки мозга.

Мария Иванова