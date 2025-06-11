Сезонная электричка к побережью Азовского моря начнет ходить из Ростова 12 июня

Сезонный пригородный поезд Ростов – Ейск вернется на маршрут с завтрашнего дня, 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

К побережью Азовского моря и обратно можно электричка будет ходить по субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни – 12 и 13 июня. С вокзала Ростов-Пригородный состав будет отправляться в 06:45 и прибывать в Ейск в 09:58, а в обратном направлении убывать в 17:50 и возвращаться в донскую столицу в 20:36. Поезд будет останавливаться на станциях Батайск, Орловка-Кубанская, Староминская-Тимашевская и Старощербиновская.

Воспользоваться маршрутом можно будет до 28 сентября.

Константин Соловьев