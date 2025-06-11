На Дону вынесен приговор за публичное оправдание терроризма

На основании материалов УФСБ России по Ростовской области вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Каменского района Ростовской области Сергея Головкова, причастного к публичному оправданию терроризма. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствием установлено, что Сергей Головков в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал в открытом доступе комментарий, в котором он публично оправдывает террористический акт, совершенный 22.03.2024 в торгово-выставочном и деловом центре «Крокус-Сити» г. Красногорска Московской области.

Южным военным окружным судом Головков признан виновным в инкриминируемом преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. руб. с запретом использования сети «Интернет» в течение 2 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

Валентина Любашенко